Yunan Gazetesi ve İsrail Büyükelçiliği Arasında Gerginlik

Yunan Gazetesi ve İsrail Büyükelçiliği Arasında Gerginlik
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan'da yayımlanan Efsyn gazetesi, İsrail'in Atina Büyükelçiliği'nden gelen eleştirilere yanıt verdi. Gazete, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını eleştirerek insan haklarının savunucusu olduklarını belirtti.

Yunanistan'da yayımlanan Efimerida ton Syntakton (Efsyn) gazetesi ile İsrail'in Atina Büyükelçiliği, Gazze'deki gelişmeler ve İsrail karşıtı protestolar konusundaki haberler nedeniyle karşı karşıya geldi.

İsrail'in Atina Büyükelçiliği Danışmanı Doron Lebovich imzasıyla gazeteye gönderilen mektupta, son haftalarda yayımlanan bazı haberlerde İsrail'e yönelik taraflı ve olumsuz bir üslup benimsendiği savunuldu.

Mektupta, İsrailli öğrencilerin Yunanistan'daki okul ziyaretlerinin ve Selanik Kitap Fuarı'nda planlanan bir etkinliğin iptalinin Efsyn tarafından çarpıtıldığı öne sürüldü. Öğrencilerin Yunan yaşıtlarıyla anlamlı görüşmeler gerçekleştirdiği belirtilirken, gazetenin bu buluşmaları "siyonist propaganda" olarak yansıttığı iddia edildi.

Efsyn gazetesi ise mektuba tam sayfa verdiği yanıtta, gönderilen 500 kelimelik metinde Gazze ya da Filistin ifadelerine hiç yer verilmediği aktarıldı.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 2 milyon sivili hedef aldığı ifade edildi.

Gazete, yayın çizgisine yöneltilen eleştirilere karşılık, uluslararası hukukun ve insan haklarının savunucusu olduklarını belirtti.

Açıklamada ayrıca, Filistin halkının toprak ve özgürlük talebinin meşru bir hak olduğu ve bu taleplerin görmezden gelinemeyeceği vurgulandı.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Güncel
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Ateşkes için heyetimizi İstanbul'a yolladık

Zelenski'den İstanbul için yeni karar! Putin'e mesajı var
Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Konya'da şiddetli deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
Abu Dabi'de Trump'a sıra dışı karşılama

Trump'a sıra dışı karşılama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran sözler: Şehirlerinize döndüğünüzde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran sözler
Başkan adayı mı olacak? Bilal Erdoğan'dan Fenerbahçe iddialarına net yanıt

Bilal Erdoğan'dan Fenerbahçe iddialarına net yanıt
Metin Arolat'ın otopsi raporu açıklandı! Kanındaki bulgular şok etkisi yarattı

Metin Arolat'ın ölüm sebebi belli oldu! Otopsi raporu şoke etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sürpriz adres! Aboubakar'ın yeni takımı belli oluyor

Aboubakar'ın yeni takımı herkesi şaşırttı
Bekçinin fark edip hastaneye götürdüğü üniversiteli kalp krizinden hayatını kaybetti

Yolda yürürken fenalaştı! Bekçi hemen hastaneye götürdü ama...
Bakan Fidan'dan dikkat çeken çıkış: YPG tarafından atılan bir adım yok

İmzalar atıldı ama YPG direnmeye devam ediyor
Konya'daki deprem TBMM'de de hissedildi

Konya'daki deprem TBMM'yi de salladı
Yaz sezonunu Fethiye'de açan Gülcan Arslan cesur pozlarıyla nefes kesti

Bikinisini dar geldi, üstsüz poz verdi
Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Gözler Hakan Sabancı'yı aradı

Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Herkes aynı soruyu sordu
Pamukkale Üniversitesi'nde Filistin'e destek için düzenlenen etkinlik tepki topladı

Üniversitede düzenlenen etkinlik tepki topladı: Allah akıl versin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.