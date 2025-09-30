Haberler

Yunan Aktivistler Gazze'ye Ulaşmak için Kararlı: 'Korkmuyoruz!'

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küresel Sumud Filosu'nda yer alan Yunan aktivistler, Gazze'ye denizden ulaşma kararlılıklarını vurguladı. Farklı ülkelerden uluslararası dayanışma ile Gazze'ye insani yardım taşımak için yola çıktıklarını belirten aktivistler, İsrail'in ablukasına karşı mücadele edeceklerini ifade etti.

İsrail ablukası altındaki Gazze'ye yaklaşan Küresel Sumud Filosu'nda bulunan Yunan aktivistler, korkmadıklarını, Gazze'ye denizden ulaşmakta kararlı olduklarını belirtti.

Yunanistan'da düzenlenen Filistin'e ve Gazze'ye destek gösterileri, yürüyüşleri ve aktivist eylemlerini tanımlayan inisiyatif "March to Gaza Greece" ekibi, filodaki Yunan aktivistlerle sosyal medya üzerinden canlı yayın bağlantısı yaptı.

Filodaki aktivistlerden Babis Bikas, canlı yayındaki konuşmasında, kısa süre içinde Gazze'ye varacaklarını belirterek, "Tabii ki gerginlik var ama heyecanlıyız da. Filistin halkına yapılan akıl almaz şeye karşı mümkün değil gibi gözüken desteği vermeye kararlıyız." dedi.

Bikas, filoda farklı ülkelerden insanların uluslararası bir dayanışma örneği gösterdiğine işaret ederek, "Bu mesaj çok önemli. Gemilerde tek bir millet yok. Farklı bayraklar var burada. Hepimiz çok iyi anlaşıyoruz. Ortak bir amacımız var, hepimizin gözü Gazze'de. Filo, Gazze'ye direniş, dayanışma ve özgürlük taşıyor." ifadelerini kullandı.

Filonun başka bir gemisindeki aktivist Yasonas da "Kararlıyız, korkmuyoruz, Gazze'ye varacağız, bu bir özgürlük mücadelesi." diye konuştu.

Yasonas, filonun birçok ülkeden Gazze'ye insani yardım taşıdığının altını çizerek, "Biz oraya dünyanın geri kalanıyla bir dayanışma köprüsü kurmaya gidiyoruz. Hükümetler Gazze'ye uygulanan ablukayı kırmayı başaramadı. Biz elimizden geleni yapmaya gidiyoruz." ifadesini kullandı.

Pavlos Fissas isimli gemideki aktivist Paris Lafçis de Gazze'ye adım adım yaklaştıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Gazze'ye hukuk dışı uygulanan bu abluka bitsin artık diye yoldayız. İnsanların onları unutmadığını göstermek istiyoruz." diye konuştu.

Oksijen isimli gemiden Vergis Plutarhos isimli aktivist de "İsrail'in olası tepkisinden ve saldırısından korkmuyoruz." dedi.

Evgenia Kavadia da, gemideki arkadaşlarıyla Gazze'ye varış sırasında başlarına gelebilecek olası senaryoları ele aldıklarını söyleyerek, Gazze'ye destek için tüm eylemlere destek verilmesini istedi.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel
Bakan Bayraktar: Kışa girerken doğalgaz ve elektrikte zam düşünmüyoruz

Kışa girerken herkesin aklındaydı! Merak edilen soruya yanıt geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jhon Duran Fenerbahçe taraftarını çıldırttı

Yaptığıyla Fenerbahçe taraftarlarını çıldırttı
Türkiye'nin köklü mobilya markası resmen iflas etti

Türkiye'nin köklü mobilya markası iflas bayrağını resmen çekti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.