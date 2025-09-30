Yunan Aktivistler Gazze'ye Ulaşmak için Kararlı: 'Korkmuyoruz!'

İsrail ablukası altındaki Gazze'ye yaklaşan Küresel Sumud Filosu'nda bulunan Yunan aktivistler, korkmadıklarını, Gazze'ye denizden ulaşmakta kararlı olduklarını belirtti.

Yunanistan'da düzenlenen Filistin'e ve Gazze'ye destek gösterileri, yürüyüşleri ve aktivist eylemlerini tanımlayan inisiyatif "March to Gaza Greece" ekibi, filodaki Yunan aktivistlerle sosyal medya üzerinden canlı yayın bağlantısı yaptı.

Filodaki aktivistlerden Babis Bikas, canlı yayındaki konuşmasında, kısa süre içinde Gazze'ye varacaklarını belirterek, "Tabii ki gerginlik var ama heyecanlıyız da. Filistin halkına yapılan akıl almaz şeye karşı mümkün değil gibi gözüken desteği vermeye kararlıyız." dedi.

Bikas, filoda farklı ülkelerden insanların uluslararası bir dayanışma örneği gösterdiğine işaret ederek, "Bu mesaj çok önemli. Gemilerde tek bir millet yok. Farklı bayraklar var burada. Hepimiz çok iyi anlaşıyoruz. Ortak bir amacımız var, hepimizin gözü Gazze'de. Filo, Gazze'ye direniş, dayanışma ve özgürlük taşıyor." ifadelerini kullandı.

Filonun başka bir gemisindeki aktivist Yasonas da "Kararlıyız, korkmuyoruz, Gazze'ye varacağız, bu bir özgürlük mücadelesi." diye konuştu.

Yasonas, filonun birçok ülkeden Gazze'ye insani yardım taşıdığının altını çizerek, "Biz oraya dünyanın geri kalanıyla bir dayanışma köprüsü kurmaya gidiyoruz. Hükümetler Gazze'ye uygulanan ablukayı kırmayı başaramadı. Biz elimizden geleni yapmaya gidiyoruz." ifadesini kullandı.

Pavlos Fissas isimli gemideki aktivist Paris Lafçis de Gazze'ye adım adım yaklaştıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Gazze'ye hukuk dışı uygulanan bu abluka bitsin artık diye yoldayız. İnsanların onları unutmadığını göstermek istiyoruz." diye konuştu.

Oksijen isimli gemiden Vergis Plutarhos isimli aktivist de "İsrail'in olası tepkisinden ve saldırısından korkmuyoruz." dedi.

Evgenia Kavadia da, gemideki arkadaşlarıyla Gazze'ye varış sırasında başlarına gelebilecek olası senaryoları ele aldıklarını söyleyerek, Gazze'ye destek için tüm eylemlere destek verilmesini istedi.