Haberler

Yunan aktivist grup, Yunanistan'ı, İsrail'in filoya saldırısına sessiz kalmakla suçladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunanistan'daki "March to Gaza Greece" isimli aktivist grup, İsrail ordusunun uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu'na saldırısını "Yunanistan'ın doğrudan işbirliğiyle" gerçekleştirdiğini belirtti.

Aktivist grup "March to Gaza Greece", sosyal medyadan, İsrail ordusunun uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu'na saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail, Yunanistan'ın doğrudan işbirliğiyle özgürlük filosuna saldırdı. Filoya ait tekneler, Yunanistan arama kurtarma alanında yasa dışı şekilde engellenirken Yunanistan Sahil Güvenliği uzaktan izledi." ifadeleri kullanıldı.

Aktivist grup, ayrıca Filistin'e ve filodakilere destek vermek amacıyla Yunanistan Dışişleri Bakanlığı önünde eylem çağrısı yaptı.

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in Gazze ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden denize açılmıştı.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki katılımlarla 60'dan fazla tekne 26 Nisan'da yeniden Akdeniz'e açılırken, 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda İsrail ordusu yasa dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan tekneleri ele geçirmeye başladı.

Filo yetkililerinin verdiği bilgiye göre teknelerde 39 farklı ülkeden aralarında Türklerin de olduğu 345 katılımcı bulunuyor.

Filo yetkilileri onlarca gemileriyle irtibatın koptuğunu duyururken, aktivistlerin akıbetine ilişkin sağlıklı bilgi alınamıyor.

İnsani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'nun Eylül 2025'teki ilk girişiminde de İsrail ordusu Akdeniz'de uluslararası sularda yasa dışı müdahalede bulunarak aktivistleri ve tekneleri alıkoymuştu.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek gözaltına alındı

Zuhal Böcek gözaltına alındı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İYİ Parti'den CHP'ye geçen Arif Kocabıyık'ın tartışma yaratacak görüntüleri

Rozetini Özgür Özel takmıştı! Görüntüleri ortalığı karıştıracak
İrlanda Cumhurbaşkanı'nın kız kardeşinin de bulunduğu Küresel Sumud Filosu'na İsrail müdahalesi

İsrail'den yasadışı müdahale! Cumhurbaşkanının kardeşi de teknedeydi
Ardahan'da kaybolan kadın ölü bulundu, damadı gözaltına alındı

Evinin ahırında ölü bulunan kadının en yakını gözaltına alındı
İran'a 6 milyar dolarlık abluka darbesi! ABD 41 tankerin rotasını değiştirdi

ABD'den İran ekonomisine ağır darbe
İYİ Parti'den CHP'ye geçen Arif Kocabıyık'ın tartışma yaratacak görüntüleri

Rozetini Özgür Özel takmıştı! Görüntüleri ortalığı karıştıracak
Atletico Madrid Arsenal maçında kazanan yok

9 gollü tarihi maç sonrası karşı karşıya geldiler! İşte sonuç

Herkes o detaya takıldı, First Lady Trump'ın elini yine tutmadı

Kraliyet onuruna verilen yemekte herkes o detaya takıldı