Yunak'ta ilk ders zili çaldı

Yunak'ta 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı.

Merkez Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen törende Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan 4 asker için saygı duruşunda bulunuldu.

Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan, Tunceli'de hayatını kaybeden şehitleri anarak, Türk milletine başsağlığı diledi.

Yeni eğitim öğretim yılında öğrenci, veli ve öğretmenlere başarılar dileyen İşcan, "Yunak genelinde 40 eğitim kurumumuzda 3 bin 245 öğrencimiz öğrenim görecek, 352 öğretmenimiz ise fedakarca görev yapacak. Bu yeni eğitim yılında da başarılı, aydınlık nesiller yetiştirme hedefiyle yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.

Okul bahçesinde toplanan öğrenci ve veliler büyük heyecan yaşadı.

Okula yeni başlayan öğrencilerden bazılarının ağlaması dikkat çekti.