Üye Girişi
Haberler

Yunak'ta ilk ders zili çaldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunak'ta 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı.

Yunak'ta 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı.

Merkez Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen törende Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan 4 asker için saygı duruşunda bulunuldu.

Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan, Tunceli'de hayatını kaybeden şehitleri anarak, Türk milletine başsağlığı diledi.

Yeni eğitim öğretim yılında öğrenci, veli ve öğretmenlere başarılar dileyen İşcan, "Yunak genelinde 40 eğitim kurumumuzda 3 bin 245 öğrencimiz öğrenim görecek, 352 öğretmenimiz ise fedakarca görev yapacak. Bu yeni eğitim yılında da başarılı, aydınlık nesiller yetiştirme hedefiyle yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.

Okul bahçesinde toplanan öğrenci ve veliler büyük heyecan yaşadı.

Okula yeni başlayan öğrencilerden bazılarının ağlaması dikkat çekti.

Kaynak: AA / Güncel

Yunak

Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin'in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti

"Cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti"

 Gizli tanığın itirafları sonrası Narin'in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü

Gizli tanık her şeyi anlattı, jandarma soluğu amcanın yanında aldı

 İmamın sözleri Narin Güran'ın cenaze törenine damga vurdu: Bugün burada musallada yatan bizim vicdanımızdır

İmamın sözleri Narin'in cenaze törenine damga vurdu
Narin Güran'ın cenazesinde büyük rezalet! Başrolde AK Partili vekil var

Narin Güran'ın cenazesinde büyük rezalet! Başrolde AK Partili vekil var
Piyade Üsteğmen Fatih Ayar kimdir? Fatih Ayar nereli? KIZIL GONCALAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN 2024? Kızıl Goncalar ne zaman, hangi tarihte başlıyor? Kızıl Goncalar yeni sezon tarihi! Balık sezonu ne zaman açılıyor? Balık fiyatları düşecek mi? Bizi Birleştiren Hayat dizisi oyuncuları kim? Bizi Birleştiren Hayat konusu nedir, ne zaman başlıyor? ÖGG SONUÇLARI SORGULAMA: Özel Güvenlik sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sonuçlarına nereden bakılır? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 9 Eylül Kabine Toplantısı kararları ve gündemi nedir? Narin'in tabutuna neden duvak koyuldu? 8 yaşındaki Narin'in tabutuna gelin duvağı neden koyuldu? Gülbin Tosun ve Mansur Yavaş olayı ne? Gülbin Tosun Mansur Yavaş'a ne dedi? Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (9 Eylül) Dolar ne kadar oldu? TV8 canlı izle! (TÜRKİYE- İZLANDA) TV8 CANLI 4K İZLE! TV8 HD kesintisiz donmadan canlı izleme linki! Milli ara ne zaman bitiyor? Milli ara ne zaman bitecek 2024?
title