Yunak'ta bağımlılık konulu konferans düzenlendi

Yunak'ta "Sağlıklı Evliliğin Önündeki Sessiz Tehlike" konulu madde bağımlılığı eğitim konferansı düzenlendi.

Selçuk Üniversitesi Yunak Meslek Yüksekokulu toplantı salonundaki programda, Akşehir Sosyal Hizmetler Müdürü Ali Gürol Palaz ve Uzman Psikolog Ömer Cihaner, öğrencilere ve katılımcılara madde bağımlılığının etkileri konusunda bilgilendirme yaptı.

Konferansta, bağımlılık sürecinde ortaya çıkan belirtiler, bağımlı kişilerde gözlemlenen fiziksel ve davranışsal değişiklikler ile bağımlılıkla mücadele yöntemleri ele alındı.

Uzman Psikolog Ömer Cihaner, bağımlılık sürecini kısa film eşliğinde katılımcılara aktardı.

Programda katılımcıların soruları da cevaplandı.

Kaynak: AA / Abdulkadir Uysal
