Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay, Kuzören Mahallesi'ni ziyaret etti.

Günaltay ilk olarak, mahallede bulunan esnafları ziyaret etti, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Ardından, Muhtar Konağı'nda mahalle muhtarları ve AK Parti mahalle başkanlarıyla bir araya gelen Günaltay, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Günaltay'a, AK Parti Yunak İlçe Başkanı Mustafa Aktaş eşlik etti.