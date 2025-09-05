Haberler

Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay Kuzören Mahallesi'ni Ziyaret Etti

Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay, Kuzören Mahallesi'nde esnafları ziyaret etti ve vatandaşların taleplerini dinledi. Daha sonra mahalle muhtarları ve AK Parti mahalle başkanlarıyla bir araya geldi.

Günaltay ilk olarak, mahallede bulunan esnafları ziyaret etti, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Ardından, Muhtar Konağı'nda mahalle muhtarları ve AK Parti mahalle başkanlarıyla bir araya gelen Günaltay, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Günaltay'a, AK Parti Yunak İlçe Başkanı Mustafa Aktaş eşlik etti.

Kaynak: AA / Abdulkadir Uysal - Güncel
