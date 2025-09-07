Yumurtalık'ta Sulama Kanalına Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına devrildi. Kazayı gören vatandaşlar sürücüyü kurtardı, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Kaldırım Mahallesi'nde kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi.
Kazayı gören çevredekiler sürücüyü sulama kanalından çıkardı.
Yaralanan sürücü ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel