Yumurtalık sahilinde açılan tesis turizme katkı sağlıyor

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde sahilde açılan restoran ve kafe konseptli tesis turizme katkı sağlıyor.

Yumurtalık Belediyesinin açıklamasına göre, belediyenin iştiraki olan Güney Yıldızı Turizm Ticaret Ltd. Şti. tarafından Ayas sahilinde hayata geçirilen tesis, sosyal hayatı canlandırdı.

Modern ve erişilebilir gastronomi merkezine dönüşen tesis, çevre il ve ilçelerden gelen ziyaretçileri de ağırlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, "Güney Yıldızı" markasıyla ilçenin vizyonunu değiştiren adım attıklarını belirtti.

Markanın sosyal fayda ve kalite odaklı anlayışla yönetildiğini kaydeden Altıok, şu ifadeleri kullandı:

"Amacımız, vatandaşlarımıza kaliteli hizmeti uygun fiyatla sunarken aynı zamanda ilçemizi turizmde daha üst bir noktaya taşımaktı. Bugün geldiğimiz noktada daha önce Yumurtalık'a hiç gelmemiş misafirlerin sırf bu deneyim için ilçemizi tercih ettiğini görmek bizim için büyük bir gurur. Hem ekonomik fiyat politikasıyla vatandaşımızı koruyoruz hem de onlarca kişiye istihdam sağlayarak yerel ekonomiye katkı sunuyoruz."

Kaynak: AA / Serkan Avci
