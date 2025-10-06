Yüksekten Düşen Tarım İşçisi Hayatını Kaybetti
Adıyaman'ın Besni ilçesinde tel çit çekerken yüksekten düşen Muhittin Demirler, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir arazide tel çit çektiği sırada yüksekten düşen kişi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Sarıyaprak köyünde bir arazide tel çit çekerken yüksekten düşen Muhittin Demirler ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demirler, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Burak Özmercan - Güncel