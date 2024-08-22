Yüksekova Kaymakamı, başarılı öğrencilerle buluştu

Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nda aldıkları puanlarla tıp, hukuk, diş hekimliği ve eczacılık bölümlerine yerleşen 25 öğrenciyle bir araya geldi.

Tarımsal Kalkınma ve Kadın Kooperatifi'nde (DEMETER) düzenlenen programda Akın, öğrencilerle sohbet etti, taleplerini dinledi.

Akın, yaptığı açıklamada, öğrencilerle tanışıp başarılarından dolayı tebrik etmek acıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Öğrencilere başarı dileğinde bulunan Akın, "Milletimize çok güzel hizmetler yapacaklarına inanıyoruz. İnşallah meslek hayatları boyunca güzel yerlere gelirler. Memleketimize katma değer üretmeye devam ederler. İlçemizden 423 öğrencimiz üniversitelerin farklı bölümlerine yerleşti. Hepsinin geleceğe umutla bakmalarını, Yüksekova'dan elimizden geldiği kadar öğrencilerimizi destekleyeceğimizi bilmelerini istiyorum." diye konuştu.