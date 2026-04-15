Haberler

Yüksekova'da "septal perforasyon" ameliyatı yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yüksekova Devlet Hastanesi'nde, Kulak Burun Boğazı Uzmanı Op. Dr. Umut Can Musaoğlu liderliğinde septal perforasyon ameliyatı başarıyla yapıldı. Bu, bölgede yapılan ilk operasyon olma özelliği taşıyor ve hastalar gelecekte benzer hizmetlerden yararlanabilecek.

Yüksekova Devlet Hastanesi'nde septal perforasyon (burun orta bölmesi deliği) ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi.

Hastanenin Kulak Burun Boğazı Uzmanı Op. Dr. Umut Can Musaoğlu, hastanede ilk kez yapılan ameliyatla hastanın sağlığına kavuştuğunu söyledi.

Hastanın daha önce geçirdiği ameliyata bağlı olarak burnunda çeşitli şikayetlerin ortaya çıktığını belirten Musaoğlu, şunları kaydetti:

"Yüksekova Devlet Hastanesi olarak bu ameliyatı ekip halinde ilk kez başarıyla gerçekleştirdik. Bu operasyon, bölgemizde Hakkari ve Yüksekova'da yapılan ilk uygulama olma özelliği taşıyor. Hastanemizde bu tür ameliyatların yapılabilmesi için gerekli teknik altyapı ve ekipman bulunuyor. İlerleyen süreçte benzer şikayetleri olan hastalarımıza da aynı şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Ulaş Güven
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

