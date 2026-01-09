Haberler

Üst geçitte biriken kar kütlesi, aracın üzerine düştü: 1 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yüksekova'da bir üst geçitte biriken kar kütlesi, seyir halindeki bir aracın üzerine düşerek bir kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde üst geçitte biriken kar kütlesi, seyir halindeki aracın üzerine düştü; 1 kişi yaralandı.

Olay, İpekyolu Caddesi'nde meydana geldi. Caddedeki üst geçitte biriken kar kütlesi, seyir halinde olan bir aracın üzerine düştü. Kar kütlesinin düşmesi sonucu araçtaki Selami Demir, yaralandı. Yaralı Demir, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araçta da hasar oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam'a gitti

Çatışmalar şiddetleniyor! Trump'ın sağ kolu Türkiye'nin komşusunda
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manchester City'den 65 milyon sterlinlik bomba transfer

Dünya devinden 65 milyon sterlinlik bomba transfer
Kredi çekecekler dikkat! Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek

Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! Yeni dönem resmen başlıyor
Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu

Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu
28 yıl sonra bir ilk! Altına yatırım yapan büyük kazandı

Yüzler gülüyor! Altında 28 yıl sonra bir ilk yaşandı
Manchester City'den 65 milyon sterlinlik bomba transfer

Dünya devinden 65 milyon sterlinlik bomba transfer
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım