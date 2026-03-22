Hakkari'de Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 1 Ölü, 8 Yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Yüksekova-Van kara yolunun Beşatlı köyü yakınlarında meydana geldi. Yüksekova yönüne giden 65 EC 780 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Bahattin Demirel yönetimindeki 30 AAF 009 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada 9 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Salih Ayhan doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle kapanan yol, araçlarının kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
