Yüksekova'da ramazan ayı dolayısıyla trafik denetimleri artırıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla denetimleri artırdı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, sürücülerin can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Ramazan ayı dolayısıyla denetimlerini sıklaştıran ekipler, Sabancı Kavşağı ile Dağlıca yolu güzergahında uygulama yaptı.

Sürücülerin evraklarını kontrol eden ekipler, emniyet kemeri kullanımı ve hız konusunda uyarılarda bulundu.

Ramazan ayı boyunca denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Ulaş Güven
