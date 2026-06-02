Derede mahsur kaldı, tesadüfen bölgeden geçen Özel İdare ekipleri kurtardı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde pancar toplamaya giden Belkisa Baştimur (55), dönüşte, kestirme olarak kullandığı yolda dereden geçerken mahsur kaldı. Baştimur'u, yol kontrolleri için bölgede olan Özel İdare Müdürlüğü ekipleri kurtardı.

Yüksekova ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Gürkavak köyü Cevizli mezrasındaki evinden sabah saatlerinde çıkıp Dağlıca bölgesinde pancar toplamaya giden Belkisa Baştimur, gelirken kullandığı köprü yerine kestirme olarak düşündüğü Cevizli Deresi'nden geçmeye çalışınca mahsur kaldı.

SOĞUK SUDA 3 SAAT BEKLEDİ

Suyun debisinin yüksek olması nedeniyle karşıya geçemeyen Belkisa Baştimur, yaklaşık 3 saat boyunca kurtarılmayı bekledi. Soğuk suda zor anlar yaşayan Baştimur'u, yol kontrolü için tesadüfen bölgede bulunan Özel İdare Müdürlüğü çalışanları fark etti. Ekipler, suya girip Baştimur'u kurtardı. Ekiplere teşekkür eden Baştimur, derede mahsur kaldığını ve soğuk su nedeniyle ayaklarının uyuştuğunu söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı