Yüksekova'da Nadir Kara Yılan Görüntülendi

Yüksekova'da kara yılan görüntülendi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde nadir görülen bir kara yılan görüntülendi.

Havaların ısınmasıyla birlikte bölgedeki yılan türleri ortaya çıkmaya başladı. İlçeye 50 kilometre uzaklıktaki Dağlıca köyünde, Nasır Çoruh isimli vatandaş gezerken büyük bir kara yılanla karşılaştı. İlk kez bu büyüklükte bir yılan gören Çoruh, hemen telefonunu çıkararak o anları kaydetti.

Yılanın kendisine yaklaşmasından endişe eden Çoruh, bölgeden ayrıldı. Bu büyüklükte bir yılanla ilk kez karşılaştığını belirten Nasır Çoruh, "Dağlık bir alanda geziyorduk. Karşımızda başını kaldırmış dev bir siyah yılan fark ettik. Gerçekten çok korktuk çünkü böyle bir yılanla ilk kez karşılaşmıştık. Hemen telefonumu çıkarıp kaydettim. Araştırmalarıma göre bu yılan türüne kara yılan deniyor. Bir süre sonra yılan gözden kayboldu" dedi.