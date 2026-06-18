Yüksekova'da kavşakta minibüs ile kamyon çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yolcu minibüsü ile yük kamyonunun çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Yüksekova ilçesi Çevre Yolu üzerindeki bir kavşakta meydana geldi. Kavşağın karşı tarafına geçmeye çalışan yolcu minibüsüne, seyir halinde olan yük kamyonu çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da metrelerce savrularak takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de yaralandığı belirlendi.

Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı