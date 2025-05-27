Yüksekova'da Kaybolan Genç Kız İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Yüksekova'da Kaybolan Genç Kız İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 10 Mayıs'ta Avaşin Deresi'ne düşerek kaybolan 16 yaşındaki Neçir Kom için arama çalışmaları sürüyor. AFAD ve diğer ekiplerin katıldığı çalışmalarda, su altı arama ve sonar cihazları kullanılıyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 10 Mayıs'ta Avaşin Deresi'ne düşerek kaybolan 16 yaşındaki Neçir Kom'u arama çalışmaları devam ediyor.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda yürütülen çalışmalara, Ankara'dan gelen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına bağlı 18 kişilik arama kurtarma ekibi, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma timleri, 112 Acil Sağlık ve UMKE ekipleri katılıyor.

Ekipler, botla yönlendirme, sondalama, dalgıçlarla su altı arama ve sonar cihazıyla görüntüleme yaparak Kom'a ulaşmaya çalışıyor.

Kom'un dereye düştüğü noktadan başlatılan arama çalışmaları, Irak sınırına yakın noktada yoğunlaştırıldı.

Gencin ailesinin bekleyişini sürdürdüğü bölgede vatandaşlar çalışmalara destek verdi.

Kaynak: AA / Ulaş Güven - Güncel
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