Yüksekova'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

Güncelleme:
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışının ardından belediye ve karayolları ekipleri çarşı merkezi, cadde ve sokaklarda ulaşımın aksamaması için kar temizleme çalışmaları başlattı. Ekipler, topladıkları karları şehir dışına taşıyor. Yetkililer, sürücülerden dikkatli olmalarını ve zorunlu olmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkmamalarını istiyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, belediye ve karayolları ekiplerinin karla mücadele çalışması sürüyor.

Ekipler, yoğun kar yağışı sonrası çarşı merkezi, cadde ve sokaklarda ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma başlattı.

Caddelerde toplanan karlar, kamyonlara yüklenerek şehir dışına taşındı.

Yetkililer, sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olmalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını istedi.

Kaynak: AA / Ulaş Güven - Güncel
