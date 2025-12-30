Yüksekova'da karla mücadele çalışmaları sürüyor
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışının ardından belediye ve karayolları ekipleri çarşı merkezi, cadde ve sokaklarda ulaşımın aksamaması için kar temizleme çalışmaları başlattı. Ekipler, topladıkları karları şehir dışına taşıyor. Yetkililer, sürücülerden dikkatli olmalarını ve zorunlu olmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkmamalarını istiyor.
Kaynak: AA / Ulaş Güven - Güncel