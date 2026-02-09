Haberler

Kar temizlerken ayağının kayması sonucu çatıda asılı kalan kişiyi ekipler kurtardı

Güncelleme:
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, kar temizlemek için çıktığı evinin çatısında ayağının kayması sonucu beline bağladığı iple asılı kalan M.S.Ö, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar temizlemek için çıktığı evinin çatısında, ayağının kayması sonucu beline bağladığı iple asılı kalan kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde 2 katlı evinin çatısına çıkan M.S.Ö'nün, kar temizlediği sırada ayağı kaydı.

Tedbir amaçlı beline bağladığı ip sayesinde çatıda asılı kalan M.S.Ö, zemine düşmekten kurtuldu.

Durumu fark eden çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, M.S.Ö'yü itfaiye aracının merdiveni yardımıyla asılı kaldığı yerden indirdi.

Kaynak: AA / Ulaş Güven - Güncel
