Yüksekova'da heyelan sonrası kapanan yol ulaşıma açıldı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde dün meydana gelen heyelan sonrası kapanan yol, temizlik çalışmalarının ardından bugün yeniden trafiğe açıldı.

İlçede etkili olan sağanak nedeniyle dün Yüksekova-Yeniköprü kara yolunun 17'nci kilometresinde, çöplük mevkisi yakınlarında heyelan meydana geldi. Dağdan kopan kaya parçalarının yolu kapatmasıyla trafiğe kapanan yolun açılması için Karayolları ekipleri çalışma başlattı. Heyelan riskinin devam etmesi nedeniyle dün çalışmalara ara verildi. Bugün sabah saatlerinde Karayolları ekipleri yeniden bölgede çalışma yaparak yolu tek şerit olarak ulaşıma açtı.

Ekipler, yoldaki kayaların temizlenmesi için bölgede çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı