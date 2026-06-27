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Hakkari'de kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu bölgede yol açma çalışması yapılıyor

Hakkari'de kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu bölgede yol açma çalışması yapılıyor
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde haziran sonunda yüksek kesimlerde karla mücadele sürüyor. Ekipler, İkiyaka Dağları'ndaki Sat Gölleri yolunu açmak için çalışıyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde haziranın son günlerinde de yüksek kesimlerde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, ilçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan İkiyaka Dağları'ndaki Sat Gölleri yolunu açmak için çaba gösteriyor.

Kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu bölgede çalışan ekipler, iş makineleriyle adeta kardan koridor oluşturarak ilerliyor.

Sarp ve engebeli arazi yapısı nedeniyle zaman zaman çığ tehlikesiyle karşı karşıya kalan ekipler, kısa sürede yolu açmayı hedefliyor.

Kaynak: AA / Ulaş Güven
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