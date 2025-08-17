Yüksekova'da Doğaseverlerden Temizlik Etkinliği

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde doğaseverler, farkındalık oluşturmak amacıyla 3 bin 400 rakımda yer alan Sat Buzul Gölleri'nin çevresinde temizlik yaptı.

Yüksekova Ekoloji, Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü (YEKDASDER) ile Stigia Turizm işbirliğinde, Cumhurbaşkanlığı kararıyla Milli Park ilan edilen İkiyaka Dağları'ndaki Sat Buzul Gölleri'nin bulunduğu bölgede etkinlik düzenledi.

Etkinliğe katılan 10 doğasever, bölgede piknik ve kamp yapanların bıraktığı çöpleri toplayıp Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu'nun gönderdiği çöp kamyonuna yükledi.

Doğaseverler, bölgeye gelen ziyaretçilerin çevreyi temiz tutmaları çağrısında bulundu.

YEKDASDER Başkanı Suat Öztekin, AA muhabirine, çevre bilincini artırmak amacıyla Sat Buzul Gölleri çevresinde temizlik çalışması yaptıklarını söyledi.

Bölgeye gelenlerin çevreyi temiz tutması gerektiğini belirten Öztekin, "Bu bölgede çöp sorununun önüne geçebilmek için her aracın yanında en az bir çöp poşeti bulunmalı. Ancak bu şekilde çöplerin doğaya bırakılmasının önüne geçebiliriz. Biz 10 kişilik gönüllü ekiple yaklaşık 15-20 torba çöp topladık. Çöplerin taşınması için bize destek veren Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu'ya teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe katılan gönüllülerden Berfin Akarsu ise doğayı korumanın herkesin sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Akarsu, "Çöplerimizi yanımızda taşımalı ve çevreye atmamalıyız. Ayrıca deterjan gibi kimyasal malzemeler de buraya getirilmemeli çünkü gölde yaşayan canlılara zarar veriyor." ifadelerini kullandı.