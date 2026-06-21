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Hakkari'de haziranda karla mücadele çalışması

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 3 bin 500 rakımlı İkiyaka Sat Gölleri bölgesindeki askeri üs yolunu açmak için karla mücadele ekipleri zor şartlarda çalışıyor. 14 kilometrelik yolun yarısı açılırken, kalan kısmın da kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi İkiyaka Sat Gölleri bölgesinde bulunan askeri üs bölgesine ulaşımı sağlayan yolun açılması için karla mücadele çalışması yürütülüyor.

Yüksekova İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yaz döneminde de yüksek rakımlı bölgelerde karla kaplı olan yolları açmaya çalışıyor.

Bu kapsamda ilçe merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki İkiyaka Sat Gölleri bölgesinde geçen hafta çalışma başlatıldı.

Kar kalınlığının yer yer 6 metreyi bulduğu yaklaşık 3 bin 500 rakımlı bölgede zor şartlarda çalışan ekipler, 14 kilometrelik yolun yarısını açtı.

Ekipler, kalan kısmı da kısa sürede açarak üs bölgesine ulaşımı sağlamayı hedefliyor.

Kaynak: AA / Ulaş Güven
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