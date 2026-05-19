Yüksekova'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda düzenlenen törenle kutlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda sinevizyon gösterisi, oratoryo, şiirler, koro şarkıları ve sergi yer aldı. Törene kaymakam, garnizon komutanı, jandarma komutanı, cumhuriyet başsavcısı, belediye başkanı ve siyasi parti ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

Gençlik Merkezi Spor Salonu'ndaki kutlama programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Sinevizyon gösteriminin ardından öğrenciler tarafından hazırlanan oratoryo gösterisi sunuldu, şiirler okundu.

Gençlik Merkezi koro ekibinin şarkılar seslendirdiği programda gösteriler yapıldı, el sanatları ve resim sergisi gezildi.

Programa, Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, Garnizon Komutanı Piyade Albay Uğur Öz, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mehmet Kuşca, Cumhuriyet Başsavcısı Rıza Ünel, Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, AK Parti İlçe Başkanı Burhan Yaşar ile bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşların temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Ulaş Güven
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

