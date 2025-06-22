Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın AYT Oturumu Tamamlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Türkiye genelinde 81 il ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 250 sınav merkezinde düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2025-YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri ( Ayt ) tamamlandı.

Yks'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) dün yapılmasının ardından bugün saat 10.15'te başlayan ikinci oturum AYT de saat 13.15'te sona erdi.

5 bin 78 bina ile 93 bin 793 salonda düzenlenen sınavda 226 bin 138 kişi görev aldı.

Bu yıl 1 milyon 721 bin 60 adayın başvurduğu AYT'de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru soruldu ve 180 dakika süre verildi.

İhtiyaçlarına göre oluşturulan erişilebilir binalardaki uygun sınav salonlarında AYT'ye toplam 8 bin 352 engelli aday katıldı.

Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri bugün saat 15.30'a kadar açık bulunduruluyor.

"Elimden gelenin fazlasını yaptım"

Sınava giren adaylardan Asya Akın, bazı sorularda zorlandığını ancak bu oturumun TYT'ye kıyasla kolay olduğunu ve beklediğinden daha rahat geçtiğini söyledi.

İşletme Bölümü'ne girmeyi hedeflediğini belirten Akın, "Sınavdan sonra tamamen rahatlayıp mutlu olma kısmına geçmek istiyorum çünkü 1 senedir kendimi çok sıktım. Elimden gelenin fazlasını yaptım, o yüzden rahatlamayı hak ettiğimi düşünüyorum." dedi.

Adaylardan Turhan Vural ise sınavının iyi geçtiğini, matematikte biraz zorlandığını ama fen sorularının güzel hazırlandığını ifade etti.

AYT'de TYT'ye göre daha zorlandığını aktaran Vural, ODTÜ'de mühendislik fakültelerini hedeflediğini kaydetti.

Son oturum YDT

Üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi ( Ydt ) de bugün saat 15.45'te uygulanacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak YDT'de 80 soru sorulacak ve her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacak.

YDT'nin tamamlanmasıyla YKS maratonu bugün sona erecek.