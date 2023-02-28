Yüksek Teknolojili Ürünler Mobil Dünya Kongresi'nde Görücüye Çıktı

ANONS (İngilizce): PENG ZHUO, Xinhua muhabiri:

" Barcelona'da Pazartesi günü başlayan 2023 Mobil Dünya Kongresi'ne Asya'dan yoğun katılım oldu. Etkinliğe 200'den fazla ülke ve bölgeden yaklaşık 80.000 kişinin katılması beklenirken, Çin'den yaklaşık 5.000 kişi kayıt yaptırdı."

2.000'den fazla katılımcı, bu yılki etkinlikte mobil endüstrisindeki en son teknolojik yeniliklerin yer aldığı en yeni ürünlerini tanıtacak.

Honor, Xiaomi ve OnePlus gibi Çinli şirketler de yeni akıllı telefonlarını burada piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Hız temalı bu yılki programda 5G hızlandırma, Gerçeklik+, OpenNet, Finans Teknolojisi ve Dijital her şey başlıklarına odaklanan beş önemli seminer düzenlenecek.

Ziyaretçiler ayrıca, aralarında saatte 1.200 kilometre azami hızla rayların üzerinde havada giden bir kapsül tren, en son cerrahi robotlar ve yapay zeka donanımlı ürünlerin bulunduğu pek çok yeni teknolojiyi de deneyimleyebilecek.

Kongre, Perşembe gününe kadar devam edecek.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Barcelona'dan bildiriyor. (XHTV)