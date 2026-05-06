Gaziantep'te hemzemin geçitte yük treninin çarptığı servisin sürücüsü yaralandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir yük treninin çarptığı okul servisinin sürücüsü yaralandı. Olay, hemzemin geçitte meydana geldi. Sürücü hastaneye kaldırıldı, öğrenciler ise sağlık kontrolünden geçirildi.
Fevzipaşa yönüne giden yük treni, Arfalı Mahallesi mevkisindeki hemzemin geçitte, F.Ö. idaresindeki 27 S 7133 plakalı okul servisine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan servis sürücüsü İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
F.Ö'nün durumunun iyi olduğu, servisteki öğrencilerin de kontrol amaçlı sağlık kontrolünden geçirildiği öğrenildi.
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek