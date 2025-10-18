YSK, CHP'nin İstanbul Olağan İl Kongresi'nin Devamı Kararını Aldı

(ANKARA) - Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanvekili Ekrem Özübek, CHP'nin İstanbul Olağan İl Kongresi'nin devamına karar verdiklerini belirterek, "Kurulumuzca, usulüne uygun olarak başlamış olan kongre süreçlerinin ilçe seçim kurullarınca durdurulamayacağı hususunda karar verilmiş olup, kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. Kongrenin devamı yönünde karar verilmiştir" dedi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin yarın yapılacak İstanbul Olağan İl Kongresi'nin de durdurulmasını istemesinin ardından Yüksek Seçim Kurulu konuyu görüşmek üzere toplandı.

YSK Başkanvekili Ekrem Özübek, kurulun saat 14.00'te başlayan toplantısından sonra yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İstanbul İl Olağan Kongre seçimleriyle ilgili olarak, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince daha önce verilmiş olan tedbir kararı yürürlükte olduğundan bahisle yapılamayacağı hususundaki bir yazının ilçe seçim kuruluna gönderilmesi üzerine, ilçe seçim kurulunca CHP İstanbul İl Kongresi'nin yapılıp yapılamayacağı hususunda görüş talep edilmiş olup, bu talep üzerine yapılan toplantıda kurulumuzca, usulüne uygun olarak başlamış olan kongre süreçlerinin ilçe seçim kurullarınca durdurulamayacağı hususunda karar verilmiş olup, kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. Kongrenin devamı yönünde karar verilmiştir. Karar taraflara, ilgili birimlere gönderilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

YSK Başkanı Ahmet Yener, daha önceden planlanmış yurtdışı programı nedeniyle toplantıya katılmadı.