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YSK Başkanı: Yenilenen seçimlerde her şey yolunda

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YSK Başkanı Ahmet Yener, yenilenen yerel seçimlerin sorunsuz devam ettiğini belirterek, herhangi bir olumsuz durum olmadığını söyledi.

(ANKARA) - Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, bugün 3 ilçe ve 4 beldede yenilenen yerel seçimlerle ilgili "Şu an için herhangi bir olumsuz durum yok, her şey yolunda gidiyor" dedi.

31 Mart'taki yerel seçimlerin ardından yapılan itirazlar sonucunda seçimlerin yenilenmesine karar verilen Kayseri'nin Pınarbaşı, Şanlıurfa'nın Hilvan, Aksaray'ın Güzelyurt ilçeleri ile Sivas Yıldızeli-Güneykaya, Kırklareli Lüleburgaz-Büyükkarıştıran, Tunceli Mazgirt-Akpazarı ve Aksaray Merkez-Sağlık beldelerinde oy verme işlemi sürüyor.

"Her şey yolunda gidiyor"

YSK önünde gazetecilere açıklama yapan Yener, seçimlerin sorunsuz olarak devam ettiğini belirterek, bu şekilde devam etmesi dileğinde bulundu.

Saat 17.00 itibarıyla sandıkların açılacağını anımsatan Yener, "21.00'den önce yayın yasağının kaldırıp kaldırılmayacağına kurul olarak karar verip sizlere duyuracağız. Şu an için herhangi bir olumsuz durum yok, her şey yolunda gidiyor" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Ahmet Yener YSK Başkanı Politika Güncel Haberler

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