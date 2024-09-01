Üye Girişi
Haberler

YSK Başkanı Ahmet Yener: Azerbaycan'daki seçimler düzenli ve şeffaf bir ortamda gerçekleşti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YSK Başkanı Ahmet Yener, Azerbaycan'da yapılan 7. Dönem Milli Meclis seçimlerinin düzenli ve şeffaf bir ortamda gerçekleştiğini söyledi. Yener, seçimlerin Azerbaycan halkına ve Türk dünyasına hayırlı olmasını diledi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Azerbaycan'daki seçimlerin düzenli ve şeffaf bir ortamda gerçekleştiğini, Azerbaycanlıların sandığa sahip çıktığını söyledi.

Yener, Azerbaycan'da yapılan 7. Dönem Milli Meclis seçimlerini gözlemci sıfatıyla izledi. Farklı sandık noktalarını gezen Yener, yetkililerden süreçle ilgili bilgi aldı, vatandaşlarla konuştu.

İzlenimlerini basın mensuplarına değerlendiren Yener, bugünün Azerbaycan demokrasisi ve tarihi için önemli bir gün olduğunu, 44 gün süren 2. Karabağ Savaşı'nda elde edilen zaferden sonra ülkede ilk kez parlamento seçimleri yapıldığını söyledi.

Yener, seçimlerin Azerbaycan halkına ve Türk dünyasına hayırlı olmasını dileyerek, "Düzenli ve şeffaf bir ortamda seçim gerçekleştiğini görüyoruz. Azerbaycanlı kardeşlerimizin sandığa sahip çıktığını görüyoruz. Gayet güzel katılım oranı olduğunu da görmek bizler için sevindirici. Sandık görevlileri ile yaptığımız sohbetlerde de seçim öncesi eğitim aldıklarını öğrendik. Ayrıca bizde olduğu gibi sandık alanında da seçimle ilgili talimatların kitapçık halinde hazır olduğunu gördük. Güzel bir ortam." şeklinde konuştu.

Azerbaycanlılar, Milli Meclis üyelerini belirlemek için 7. kez sandık başına gidiyor.

6 milyon 421 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, 125 sandalyelik meclis için 990 aday yarışıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Ahmet Yener YSK Başkanı Azerbaycan Politika Güncel Haberler

Narin'i arama çalışmaları 12. gününde! Komandolar ilk kez araziye indi

Narin'i arama çalışmaları 12. gününde! Komandolar ilk kez araziye indi

 47 yıl sonra CHP'ye geçen şehirde AK Partili 3 isim görevinden istifa etti

47 yıl sonra CHP'ye geçen şehirde AK Partili 3 isim görevinden istifa etti

 Netanyahu için son çağrı: Yarından itibaren tüm ülke titreyecek

Netanyahu için son çağrı: Yarından itibaren tüm ülke titreyecek
KPSS sınavına adaylara dağıtılmayan şeker damga vurdu! Mesaj üstüne mesaj yayımladılar

KPSS sınavına adaylara dağıtılmayan şeker damga vurdu! Mesaj üstüne mesaj yayımladılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
1 Eylül hangi burç? Eylül ayında doğanlar hangi burç oluyor? TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? BİM 4 EYLÜL 2024 KATALOĞU BİM kataloğu indirimli ürünler! BİM'de bu hafta hangi ürünler satışa sunulacak? Milli maçlar ne zaman başlıyor? Milli ara ne zaman başlıyor, ne kadar sürecek? Milli maçlar hangi kanalda yayınlanacak? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 1 Eylül Pazar günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Bein Sports 1-2-3-4 CANLI izle! (BEŞİKTAŞ- SİVASSPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Sol Bamba kimdir? Souleymane Bamba (Sol Bamba) neden öldü? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maç takvimi: Beşiktaş UEFA maçları ne zaman, hangi tarihte? Beşiktaş- Maccabi Tel Aviv maçı nerede oynanacak? Beşiktaş- Maccabi Tel Aviv maçı İstanbul'da oynanmayacak mı? Narin'in amcası neden gözaltına alındı? Kayıp Narin bulundu mu? 1 Eylül son dakika gelişmeleri... KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI: KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? (https://ais.osym.gov.tr/)
title