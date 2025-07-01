YRP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç'tan Leman Dergisine Tepki

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "İnançlarımıza ve Peygamber Efendimize yönelik Fransız Charlie Hebdo ahlaksızlığını Anadolu'ya taşıyan Leman dergisini kınıyor ve lanetliyoruz." dedi.

Kılıç, parti genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Leman dergisinde Hazreti Muhammed'in karikatür çiziminin yayımlanmasına tepki gösteren Kılıç, inançlara saldırının mizahı, Hz. Muhammed'e saldırının izahı olmayacağını vurguladı.

Kutsalların aşağılanmasının hiciv olarak yorumlanamayacağının altını çizen Kılıç, "Peygamberimizi karikatürize etmenin aşağılık saldırganlığı karşısında tepkisiz kalınamaz. İnançlarımıza ve Peygamber Efendimize yönelik Fransız Charlie Hebdo ahlaksızlığını Anadolu'ya taşıyan Leman dergisini kınıyor ve lanetliyoruz. Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya çalışan bu alçakları kınıyor ve lanetliyoruz. Bu saldırganlığın hukuk süreçlerini sonuna kadar takip edeceğimizi ilan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kılıç, haziran ayında ülke genelinde yaşanan orman yangınları sayısının 1500'ü aştığını anımsatarak, "Eğer ormanlarımızın yakılmasına yönelik sabotaj girişimleri varsa, en ağır yaptırımlar uygulanmalı. Cezalar yetersizse ağırlaştırılmalıdır. Yangınların arkasında yurt içindeki terör ve ihanet odakları mı vardır? Yoksa ormansız, hayvansız dünya hayali kuran küreselcilerin kundaklamaları mı vardır?" diye konuştu.

Bir gazetecinin, "Terörsüz Türkiye" sürecine yönelik sorusuna Kılıç, "PKK aylar önce bir silah bırakma açıklaması yaptığı halde henüz herhangi bir yerde silahların devlete ya da devlet yetkililerine teslim edildiğini görmedik. Muhatap, bir terör örgütü olduğu için silahlar eksiksiz bir şekilde teslim edilmedikçe, silah bırakacaklarına inanmıyoruz." cevabını verdi.