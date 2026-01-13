Haberler

Suriye'de terör örgütü YPG/SDG, Deyr Hafir'den ayrılmaya çalışan bir sivili öldürdü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye'de YPG/SDG terör örgütü, Deyr Hafir'den motosikletle ayrılmaya çalışan bir sivili keskin nişancı tarafından vurdu. Hayatını kaybeden sivilin durumu ve bölgedeki gelişmeler hakkında bilgiler aktarıldı.

Suriye'de terör örgütü YPG/SDG'nin, Fırat Nehri'nin batısında işgal altında tuttuğu Deyr Hafir'den ayrılmaya çalışan bir sivili vurarak öldürdüğü bildirildi.

Suriye devlet televizyonu "El-İhbariye"de yer alan haberde, terör örgütü YPG/SDG mensuplarının askeri bölge ilan edilen Deyr Hafir'den motosikletle ayrılmaya çalışan bir sivili hedef aldığı belirtildi.

Keskin nişancı tarafından hedef alınan sivilin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Öte yandan AA muhabirinin aktardığına göre, terör örgütü unsurları işgali altındaki Deyr Hafir'den ayrılmaya çalışan sivillere ateş açıyor.

Suriye ordusu, Deyr Hafir başta olmak üzere Fırat Nehri'nin batısında kalan YPG/SDG işgalindeki bölgeyi askeri alan ilan ederek tüm silahlı unsurların Fırat'ın doğusuna çekilmesini istemişti.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu

Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

YouTube milyarderi MrBeast'ten ilginç sözler: Param yok, borçla yaşıyorum

YouTube milyarderinden fakir edebiyatı
Selen Görgüzel'in ifadesi ortaya çıktı: Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir

İşte Emel'in başını yakan ünlü isim: Üzerimden para kazandı
Yeni takımları belli oldu! Fenerbahçe'de iki ayrılık birden

Yeni takımları belli oldu! Fenerbahçe'de iki ayrılık birden
İzmir'de güvenlikleri darp edip banka aracını soydular

Banka aracını basıp milyonluk vurgun yaptılar
YouTube milyarderi MrBeast'ten ilginç sözler: Param yok, borçla yaşıyorum

YouTube milyarderinden fakir edebiyatı
Esra'yı boğarak öldüren annesi ve sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı

Esra'yı boğarak öldüren annesi ve sevgilisinden ilk sözler
Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi

Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi