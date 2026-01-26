Haberler

Terör örgütü YPG'nin, ateşkese rağmen Haseke'de bir köye düzenlediği saldırıda bir kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye'nin Haseke ilinde YPG'nin düzenlediği bombalı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı. Saldırının ardından bölgeden göç yaşandığı bildirildi. Çatışmalar Suriye ordusu ile YPG arasında devam ediyor.

??????? Terör örgütü YPG'nin, ateşkesi ihlal ederek Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Haseke ilindeki Sefa köyüne düzenlediği bombalı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberinde, "Terör örgütü YPG'nin Safa köyünü bombalaması sonucu bir kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı." ifadelerine yer verildi.

Haberde ayrıca, saldırının ardından Haseke kırsalındaki Şeddadi Hastanesi'ne çok sayıda yaralının getirildiği kaydedildi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye kanalının haberinde ise, "YPG'nin ateşkesi ihlal ederek sivilleri hedef almasının ardından Safa köyünden büyük çaplı göç yaşanıyor." ifadelerine yer verdi.

El-İhbariyye'nin daha önceki haberinde de YPG'nin Safa köyüne baskın düzenleyerek sivilleri hedef aldığı ve çok sayıda kişiyi yaraladığı duyurulmuştu.

Haberde, Suriye ordusuna müdahale çağrılarının yapıldığı aktarılmıştı.

Ateşkesi ihlal eden YPG unsurları ile Suriye ordusu arasında çatışmalar yaşanıyor

Öte yandan ateşkese rağmen Suriye ordusuna saldıran YPG'li teröristler ile Halep'in Aynularab (Kobani) ilçesi kırsalında çatışmalar devam ediyor.

Suriye ordusu ile YPG'li teröristler arasında Aynularab hattındaki Şeyhler köyü civarında da çatışmalar yaşanıyor.

Ayrıca Laferge çimento fabrikası çevresinde Suriye ordusu ile YPG arasında çatışmalar sürüyor.

Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG ile ateşkesin 24 Ocak saat 23.00'ten itibaren 15 günlüğüne uzatıldığını duyurmuştu.

Bakanlık, ABD'nin YPG kontrolündeki hapishanelerden DEAŞ'lı tutukluları Irak'a taşıma süreci sebebiyle ateşkes süresinin uzatıldığını bildirmişti.

Kaynak: AA / ABDULSALAM FAYEZ - Güncel
New York'ta dondurucu soğuklar Hudson Nehri'ni kısmen dondurdu

Ülkedeki felaketi en iyi anlatan görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Orkun Kökçü, Beşiktaş'taki ilk golünü Eyüpspor'a attı

İlk golünü bu mesafeden attı
Karadenizli'nin inadı inat! Cami yapıp, cami yıktılar

Karadenizli'nin inadı inat! Anlaşamayınca caminin yanına cami yaptılar
Bir hemşire daha DEM Parti'nin eylemine destek verdi! Boynundaki kolye dikkat çekti

Bir hemşire daha DEM'in akımına katıldı! Boynundaki kolye dikkat çekti
Annesinin cenazesinde kardeşini katletti

Annesinin cenazesinde kardeşini katletti
Orkun Kökçü, Beşiktaş'taki ilk golünü Eyüpspor'a attı

İlk golünü bu mesafeden attı
Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifadeler: Satırla birkaç kez daha vurdum

Sevgilisini nasıl vahşice katlettiğini tek tek anlattı
Suriye Baş Müftüsü Rifai'den Kürt alimlere birlik çağrısı: Selahaddin ruhunun yeniden dirilmesine muhtacız

Suriye Baş Müftüsünden Kürt alimlere çağrı! 'Selahaddin ruhu' vurgusu