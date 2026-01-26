Terör örgütü YPG'nin, ateşkese rağmen Haseke'de bir köye düzenlediği saldırıda bir kişi hayatını kaybetti

??????? Terör örgütü YPG'nin, ateşkesi ihlal ederek Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Haseke ilindeki Sefa köyüne düzenlediği bombalı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberinde, "Terör örgütü YPG'nin Safa köyünü bombalaması sonucu bir kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı." ifadelerine yer verildi.

Haberde ayrıca, saldırının ardından Haseke kırsalındaki Şeddadi Hastanesi'ne çok sayıda yaralının getirildiği kaydedildi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye kanalının haberinde ise, "YPG'nin ateşkesi ihlal ederek sivilleri hedef almasının ardından Safa köyünden büyük çaplı göç yaşanıyor." ifadelerine yer verdi.

El-İhbariyye'nin daha önceki haberinde de YPG'nin Safa köyüne baskın düzenleyerek sivilleri hedef aldığı ve çok sayıda kişiyi yaraladığı duyurulmuştu.

Haberde, Suriye ordusuna müdahale çağrılarının yapıldığı aktarılmıştı.

Ateşkesi ihlal eden YPG unsurları ile Suriye ordusu arasında çatışmalar yaşanıyor

Öte yandan ateşkese rağmen Suriye ordusuna saldıran YPG'li teröristler ile Halep'in Aynularab (Kobani) ilçesi kırsalında çatışmalar devam ediyor.

Suriye ordusu ile YPG'li teröristler arasında Aynularab hattındaki Şeyhler köyü civarında da çatışmalar yaşanıyor.

Ayrıca Laferge çimento fabrikası çevresinde Suriye ordusu ile YPG arasında çatışmalar sürüyor.

Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG ile ateşkesin 24 Ocak saat 23.00'ten itibaren 15 günlüğüne uzatıldığını duyurmuştu.

Bakanlık, ABD'nin YPG kontrolündeki hapishanelerden DEAŞ'lı tutukluları Irak'a taşıma süreci sebebiyle ateşkes süresinin uzatıldığını bildirmişti.