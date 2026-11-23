Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Özkan, mesajında çocukların ve gençlerin çağın gerekliliklerine uygun şekilde yetiştirilmesi ve köklü değerlerle buluşturulmasında önemli görevler üstlenen öğretmenlerin, geleceğin şekillenmesinde büyük rol oynadığını belirtti.

Öğretmenlik mesleğinin sadece eğitim ve öğretim sürecinde edinilen bilgileri sınıfta öğrencilere aktarmak değil, aynı zamanda bilgi, tecrübe ve irfanla çocukları geleceğe hazırlamak olduğuna dikkati çeken Özkan, şunları kaydetti:

"Bizler için her biri ayrı birer değer olan öğretmenlerimiz bir irfan ordusu misali bilgiyi hakikat ve adalet adına kullanmayı öğreterek büyük bir görev ifa etmektedirler. Bu duygu ve düşüncelerle yurdumuzun dört bir yanında 'yeni bir insan ve yeni bir toplum' inancı ve hedefi ile çalışan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum. Başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ü, şehit öğretmenlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş öğretmenlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyor, emekli öğretmenlerimize sağlık ve huzur temenni ediyorum."

Kaynak: AA