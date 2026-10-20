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Yozgat Valisi Özkan, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde muhtarlarla bir araya geldi

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Yozgat Valisi Özkan, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde muhtarlarla bir araya geldi
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Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Merkez Mahalle Muhtarlar Derneğini ziyaret etti. Vali Özkan, muhtarlarla bir araya gelerek günlerini kutladı ve görevlerinde başarılar diledi.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Merkez Mahalle Muhtarlar Derneğini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Özkan, beraberindeki Vali Yardımcısı Mustafa Duruk ve İl Genel Meclisi Başkanı Adnan Ünal ile derneği ziyaret ederek, muhtarlarla bir araya geldi.

Muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlayan Özkan, görevlerinde başarılar diledi.

Kaynak: AA
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