Yozgat'ta Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İddiaya göre, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen tır, Ayanoğlu Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Parkı civarında, 4 araç ve 1 traktöre çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada traktör sürücüsü C.E, olay yerinde yaşamını yitirdi, araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan olay yerinden aracıyla kaçan tır sürücüsü, kaza yerinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Haşim Kılıç Mahallesi'nde yakalandı.

Sürücü, gözaltına alındı.