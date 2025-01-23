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Yozgat'ta Yoğun Sis Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Yozgat'ta Yoğun Sis Hayatı Olumsuz Etkiliyor
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Yozgat'ta etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Sürücüler, trafikte dikkatli olmaları ve sis farlarını kullanmaları konusunda uyarıldı.

Yozgat'ta etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi.

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kentte gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis nedeniyle kara yollarında görüş mesafesi düştü.

Sürücülerin sis farlarını açmaları, hız sınırlarına uymaları, sollama yapmamaları ve takip mesafelerini koruyarak trafikte seyit etmeleri konusunda uyarılarda bulunuldu.

Kentte sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Kaynak: AA / Bahadır Muhlis Gökgül - Güncel
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