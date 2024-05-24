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Yozgat'ta Yıldırım Düşmesiyle Evde Hasar Oluştu

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Yenifakılı ilçesinde yaşanan olayda, Cankurtaran Mahallesi'nde bulunan 75 yaşındaki Fidan Çeliksoy'a ait ev yıldırım isabet etti. Evde çatı, tavan ve eşyalar zarar gördü. Şans eseri evde bulunan Çeliksoy ise yara almadan kurtuldu.

Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde yıldırım isabet eden evde hasar meydana geldi.

Cankurtaran Mahallesi'nde 75 yaşındaki Fidan Çeliksoy'a ait eve yıldırım düştü.

Evin çatısı, tavanı ve eşyaları zarar gördü.

Olay sırasında evde bulunan Çeliksoy, yara almadan kurtuldu.

Kaynak: AA / Güncel

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