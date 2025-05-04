Yozgat'ta Yaralı Puhu Dikenli Tellere Takıldı
Yozgat'ın Çekerek ilçesinde yaralı bir puhu, dikenli tellere takılarak yardım bekliyordu. Yetkililer, kuşu kurtararak veteriner hekimine teslim etti ve tedavisi sonrasında doğaya salınacak.
Yozgat'ın Çekerek ilçesinde dikenli tellere takılmış halde bulunan yaralı puhu, tedavi altına alındı.
Arazide yaralı kuşu dikenli tellere takılmış halde görenler, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, yaralı kuşu takıldığı yerden kurtararak, ilçede görevli veteriner hekime götürdü.
Kanadında dikenli tel kaynaklı yaralar bulunan puhuya veteriner tarafından gerekli müdahale yapıldı.
Tedavisinin devamı için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen puhu, tedavisinin ardından doğaya salınacak.
Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel