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Yozgat'ta yaralı leyleği jandarma kurtardı

Yozgat'ta yaralı leyleği jandarma kurtardı
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Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yaralı bulunan leylek, tedavi ve bakımının ardından doğaya salınacak.

Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde yaralı bulunan leylek, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kolluk devriyesinde yaralı leyleği fark etti.

Leyleği koruma altına alan ekipler, hayvanı tedavi ve bakımının yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.

Leylek, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Kaynak: AA / Ömer Ertuğrul
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