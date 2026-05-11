Sorgun'da Yangınla Mücadele Toplantısı düzenlendi
Sorgun ilçesinde orman yangınlarına karşı alınacak tedbirlerin görüşüldüğü bir toplantı yapıldı. Kaymakam Abdurrezzak Canpolat, kurumlar arası koordinasyon ve vatandaşların uyarılması gerektiğine vurgu yaptı.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Yangınla Mücadele Toplantısı yapıldı.
Kaymakam Abdurrezzak Canpolat başkanlığında Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda geçekleştirilen toplantıda, orman yangınlarına karşı alınacak tedbirler, kurumlar arası koordinasyon, riskli bölgelerde yürütülecek çalışmalar ve olası yangınlara hızlı müdahale konuları ele alındı.
Kaymakam Canpolat, ilgili kurumlardan, özellikle anız yakma, ormanlık alanlarda ateş yakılması ve yangına sebebiyet verebilecek davranışlar konusunda vatandaşların uyarılmasını istedi.
Kaynak: AA / Şahin Özmen