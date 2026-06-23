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Yozgat'ta yalnız yaşayan yaşlı kadının evi onarılıyor

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Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yalnız yaşayan 83 yaşındaki Fethiye Mertcan'ın çatısı akan evi, Kaymakamlık ve jandarma ekiplerinin desteğiyle onarılıyor. Yaşlı kadın, kendisine destek olanlara teşekkür etti.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yalnız yaşayan 83 yaşındaki Fethiye Mertcan'ın evi, Kaymakamlık ve jandarma ekiplerinin desteğiyle onarılıyor.

İlçe Kaymakamlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beserek köyünde yaşayan ve eşini 5 yıl önce kaybeden Mertcan'ın, yağışlarda çatısı akan bir evde tek başına yaşamını sürdürdüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yalnız yaşayan yaşlı kadını ziyaret eden ekipler, evde incelemede bulundu.

Ekipler, incelemenin ardından evin çatısını onarmak ve yaşam koşullarını iyileştirmek için çalışma başlattı.

Mertcan, kendisine destek olanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Sait Çelik
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