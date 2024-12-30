Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 700 Sentetik Hap Ele Geçirildi
Yozgat'ta düzenlenen operasyonda bir araçta 700 sentetik hap ele geçirilirken, 4 zanlı gözaltına alındı. Narkotik ekiplerinin il dışından uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine gerçekleştirdiği operasyonda, adli işlem başlatıldı.
Yozgat'ta bir araçta 700 sentetik hap ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma yaptı.
İl merkezinde düzenlenen operasyonda durdurulan araçta, 700 sentetik hap ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Bahadır Muhlis Gökgül - Güncel