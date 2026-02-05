Haberler

Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Yozgat merkez ve Sorgun ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelileri takibe aldı ve operasyon düzenledi.

Yozgat merkez ve Sorgun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda kent merkezi ile Sorgun ilçesinde takibe alınan F.M.B, E.C, A.R.B. ve A.P. operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
