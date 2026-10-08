Yozgat'ta tütün operasyonunda 1 zanlı yakalandı, 3 bin 500 makaron ele geçirildi

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Yozgat'ta 3 bin 500 doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 50 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi, 1 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde bir kişinin kaçak makaron satışı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adreste arama yapan ekipler, 3 bin 500 doldurulmuş makaron, 50 kilogram kıyılmış tütün, sigara sarma makinesi ve tütün harmanlama makinesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli Y.D.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA