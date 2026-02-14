Yozgat'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Yozgat-Sorgun kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan otomobil devrildi. Yaralılar, Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Yozgat'ta otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
M.B. idaresindeki 66 DE 785 plakalı otomobil, Yozgat-Sorgun kara yolunu Adnan Menderes Bulvarı mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralı sürücü ile araçta bulunan F.B. ve E.N.B, sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel