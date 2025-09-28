Haberler

Yozgat'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı. Araç, yol kenarındaki kavun tezgahına çarptıktan sonra tarlaya devrildi.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Y.Ö. idaresindeki 34 DRB 495 plakalı hafif ticari araç, Yozgat-Kırıkkale kara yolu Derebağ köyü mevkisinde yol kenarındaki kavun tezgahına çarptıktan sonra tarlaya devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçta bulunan H.H.Ö. ağır yaralandı.

Yaralı, sağlık ekiplerince Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
Kütahya'da 5.4 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve İzmir'de de hissedildi

Kütahya'da korkutan deprem! İstanbul'da da büyük panik yaşandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarım işçilerini taşıyan minibüs tıra çarptı: 3 ölü, 16 yaralı

Ekmek parası yolunda feci kaza! Ekipler cansız bedenlerini zor çıkardı
Kışlıkları çıkarın! Yeni haftada sıcaklıklar düşecek, sağanak devam edecek

Kışlıkları çıkarın! Bu akşamdan itibaren fena bastıracak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.