Yozgat'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı. Araç, yol kenarındaki kavun tezgahına çarptıktan sonra tarlaya devrildi.
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Y.Ö. idaresindeki 34 DRB 495 plakalı hafif ticari araç, Yozgat-Kırıkkale kara yolu Derebağ köyü mevkisinde yol kenarındaki kavun tezgahına çarptıktan sonra tarlaya devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçta bulunan H.H.Ö. ağır yaralandı.
Yaralı, sağlık ekiplerince Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel