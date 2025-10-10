Haberler

Yozgat'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi ise yaralandı. İki otomobilin çarpıştığı kazada, Hacı İbrahim Eser olay yerinde hayatını kaybederken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Hacı İbrahim Eser'in kullandığı otomobil, Saraykent Kamberli köyü yolunda N.A'nın kullandığı araçla çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada Hacı İbrahim Eser olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan sürücü N.A. ve araçtaki S.A, Sorgun Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
