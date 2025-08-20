Yozgat'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Yozgat'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde hafif ticari aracın park halindeki iş makinesine çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde hafif ticari aracın park halindeki iş makinesine çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

N.Ş'nin (73) kullandığı 06 EY 0564 plakalı hafif ticari araç, Sorgun-Çekerek kara yolunun Duralidayılı Mahallesi mevkisinde, Yozgat İl Özel İdaresi tarafından yol çalışması yapılan ve trafiğe kapalı alanda park halinde bulunan iş makinesine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta bulunan F.Ş. (69) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı sürücü N.Ş. ise sağlık ekiplerince Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, aracın park halindeki iş makinesine çarpması yer alıyor.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
Avustralyalı oyuncu Samara Weaving, giydiği sıra dışı etek ile ağızları açık bıraktı

Avustralyalı oyuncu, giydiği sıra dışı etek ile ağızları açık bıraktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nuray Sayarı, eşiyle arasındaki yaş farkı iddialarına son noktayı koydu

Eşiyle arasındaki yaş farkı iddialarına son noktayı koydu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.